MSB: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151...
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MSB: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151...

MSB: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş,...

04.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:57
MSB:

MSB: "() Harekatın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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