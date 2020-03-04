MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman...
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MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman...

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

04.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:56
MSB:

MSB: " alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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