MSB: Azez'de çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
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MSB: Azez'de çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

06.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:44
MSB: Azez'de çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

 


MSB: Azez'de çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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