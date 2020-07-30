MSB: "Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan... MSB: "Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur...

MSB: "Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ettiğini bildirdi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tek Millet, İki Devlet. Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İHA