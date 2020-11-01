MSB: "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu"
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MSB: "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu"

01.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:10
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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