MSB: Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimleri devam ediyor
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MSB: Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimleri devam ediyor

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
MSB: Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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