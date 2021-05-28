MSB, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Günü'nü kutladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Günü'nü kutladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İki bedende bir can olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü yürekten kutluyor, Tek Vatan Harekatı'ndaki zaferle birlikte daha anlamlı hale gelen bu özel günde tüm Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı