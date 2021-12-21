MSB: "Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı"
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetleri İkbal Timlerinin katılımıyla gerçekleşen Ayyıldız-2021 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetleri İkbal Timlerinin katılımıyla gerçekleşen Ayyıldız-2021 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinden İkbal Timlerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi. - ANKARA