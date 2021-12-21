MSB: "Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" - Haberler
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MSB: "Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetleri İkbal Timlerinin katılımıyla gerçekleşen Ayyıldız-2021 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetleri İkbal Timlerinin katılımıyla gerçekleşen Ayyıldız-2021 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinden İkbal Timlerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi. - ANKARA

MSB: Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MSB: Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MSB: Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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