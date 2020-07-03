MSB: Avaşin bölgesinde PKK'lı terörist silahıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'lı teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
03.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'lı teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde komandolar tarafından tespit edilen PKK'lı teröristin AK-47 piyade tüfeği ve 2 el bombasıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA