Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 1 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mağarada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak