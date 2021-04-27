MSB: "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava...
MSB: "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı