MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı
Haberler » Politika » MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı - Haberler

MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasında süren görüşmelerin üçüncü gününün tamamlandığını bildirdi.

19.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:06
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasında süren görüşmelerin üçüncü gününün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelere yarın devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Türk heyeti, Pire Türk Şehitliği ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler