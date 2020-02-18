MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı
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MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını bildirdi.

18.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:14
MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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