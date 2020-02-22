22.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:57

MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA