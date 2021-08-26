Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyesine devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyesine devam edildiğini açıkladı. Bakanlık, askerlerin intikalini sağlayan ilk uçağın Ankara'ya indiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı