Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı
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Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyesine devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyesine devam edildiğini açıkladı. Bakanlık, askerlerin intikalini sağlayan ilk uçağın Ankara'ya indiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" denildi.

(İHA)

Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı
Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı
Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı
Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı
Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz'
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz"

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