MSB: Askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrolü devam ediyor MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelin sağlık kontrollerinin devam ettiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelin sağlık kontrollerinin devam ettiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" denildi.

Kaynak: DHA