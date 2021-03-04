MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı (3)

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı (3)BAKAN AKAR VE ORGENERAL GÜLER TATVAN'A HAREKET ETTİBitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğrayan ve bir general ile rütbeli askerlerinde bulunduğu 9 askerin şehit...

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı (3)

BAKAN AKAR VE ORGENERAL GÜLER TATVAN'A HAREKET ETTİ

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğrayan ve bir general ile rütbeli askerlerinde bulunduğu 9 askerin şehit olduğu kazanınardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile askeri helikopterin Tatvan'da kaza kırıma uğramasının ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı