MSB, Bingöl'de kaza kırıma uğrayan helikopterde 9 personelin şehit olduğunu bildirdi Açıklaması
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MSB, Bingöl'de kaza kırıma uğrayan helikopterde 9 personelin şehit olduğunu bildirdi Açıklaması

04.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:37

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

MSB, Bingöl'de kaza kırıma uğrayan helikopterde 9 personelin şehit olduğunu bildirdi Açıklaması
MSB, Bingöl'de kaza kırıma uğrayan helikopterde 9 personelin şehit olduğunu bildirdi Açıklaması
MSB, Bingöl'de kaza kırıma uğrayan helikopterde 9 personelin şehit olduğunu bildirdi Açıklaması
MSB, Bingöl'de kaza kırıma uğrayan helikopterde 9 personelin şehit olduğunu bildirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
MİT: Helikopter Fransız malı
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