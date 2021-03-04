MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (5)
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MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (5)

04.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:01
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (5)

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (5)ŞEHİT SAYISI 11 OLDUMilli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan 1 askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (5)

ŞEHİT SAYISI 11 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan 1 askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamda, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir" denildi. 

ANKARA -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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