MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı...
MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz'da Isparta'daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı".
09.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:22
MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz'da Isparta'daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı". - ANKARA
Kaynak: İHA