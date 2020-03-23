MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor MSB'dan yapılan açıklamada, "Birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" açıklamasında bulundu.

MSB'dan yapılan açıklamada, "Birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com