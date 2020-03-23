MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor
MSB'dan yapılan açıklamada, "Birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" açıklamasında bulundu.
23.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:59
MSB'dan yapılan açıklamada, "Birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com