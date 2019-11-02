MSB: "Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmeler tamamlandı"

MSB: "Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmeler tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

02.11.2019 18:50
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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