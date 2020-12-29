MSB: "Ankara / Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve...
29.12.2020 08:44 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:48
MSB: "Ankara / Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
MSB: "Ankara/ Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı