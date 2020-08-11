MSB: "Ankara'dan havalanan TSK'ya ait uçağımız, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı" Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'dan havalanan tıbbi yardım malzemesinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'dan havalanan tıbbi yardım malzemesinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'dan havalanan TSK'ya ait uçağımız, beraberindeki tıbbi yardım malzemeleri ve AFAD personeli ile Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA