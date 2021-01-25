MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı (2)
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MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı (2)

25.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." notu düşüldü.

MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı (2)
MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı (2)
MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı (2)
MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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