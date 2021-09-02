MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
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MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı

MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.

MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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