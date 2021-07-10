MSB: "Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı"
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MSB: "Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı"

MSB: 'Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MSB: "Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı" - Haberler
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