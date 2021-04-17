MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor
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MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor

MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerine devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, Mavi Vatan'da başarılı görevler icra eden Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerinden çekilen fotoğrafları paylaştı. Açıklamada, "Amfibi harekatın en önemli unsurlarından olan, Mavi Vatan'da başarılı görevler icra eden kılıcın keskin yüzü, okun sivri ucu Kahraman Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor" denildi.


- Ankara
MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor
MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor
MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor
MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor
MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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