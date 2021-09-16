MSB: 'Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında 'Harp Tarihi ve Kültür Gezisi' gerçekleştirildi' - Haberler
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MSB: "Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında 'Harp Tarihi ve Kültür Gezisi' gerçekleştirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında "Harp Tarihi ve Kültür Gezisinin" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında "Harp Tarihi ve Kültür Gezisinin" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından icra edilen Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında, Azerbaycanlı Misafir Askeri Personel (MAP) ve diğer kursiyerlerin katılımıyla Çanakkale bölgesinde 'Harp Tarihi ve Kültür Gezisi' gerçekleştirildi" denildi. - ANKARA

MSB: Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında 'Harp Tarihi ve Kültür Gezisi' gerçekleştirildi

MSB: Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında 'Harp Tarihi ve Kültür Gezisi' gerçekleştirildi

MSB: Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında 'Harp Tarihi ve Kültür Gezisi' gerçekleştirildi

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Haber: MSB: 'Amfibi Harekat Subay Temel Kursu kapsamında 'Harp Tarihi ve Kültür Gezisi' gerçekleştirildi' - Haberler
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