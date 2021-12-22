MSB: "Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Müşterek Amfibi Eğitimleri' icra edildi" - Haberler
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MSB: "Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Müşterek Amfibi Eğitimleri' icra edildi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Müşterek Amfibi Eğitimlerinin' icra edildiği bildirdi.

İZMİR (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Müşterek Amfibi Eğitimlerinin' icra edildiği bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Körfezi ve Aksaz'da Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, Ege Ordusu Komutanlığı unsurları ve iki F-16 savaş uçağımızın katılımıyla gece ve gündüz şartlarında 'Müşterek Amfibi Eğitimleri' icra edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Müşterek Amfibi Eğitimleri' icra edildi

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Müşterek Amfibi Eğitimleri' icra edildi

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Müşterek Amfibi Eğitimleri' icra edildi

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