MSB: 'Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi' - Haberler
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MSB: "Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'nin başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'nin başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığından helikopter ile tank çıkarma gemileri, araçları ve tabur çıkarma timlerinin katılımıyla gece ve gündüz şartlarında başarılı şekilde icra edildi" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi

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