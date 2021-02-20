MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi
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MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

20.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:58
MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Karaçi şehrinde ve Hint Okyanusu'nda 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkenin ise gözlemci olarak katıldığı belirtildi.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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