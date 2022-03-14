MSB: "AKYA eğitim torpidosu, MÜREN sistemi ile ilk kez TCG PREVEZE denizaltından atıldı" - Haberler

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MSB: "AKYA eğitim torpidosu, MÜREN sistemi ile ilk kez TCG PREVEZE denizaltından atıldı"

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Genel
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MSB: "AKYA eğitim torpidosu, MÜREN sistemi ile ilk kez TCG PREVEZE denizaltından atıldı"ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosunun ilk defa 'MÜREN' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde TCG PREVEZE denizaltından başarılı bir...

MSB: "AKYA eğitim torpidosu, MÜREN sistemi ile ilk kez TCG PREVEZE denizaltından atıldı"

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosunun ilk defa 'MÜREN' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde TCG PREVEZE denizaltından başarılı bir şekilde atıldığını duyurdu ve o anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Milli olarak geliştirilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltılarımızdan atış testlerine devam ediliyor. İlk defa 'MÜREN' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde TCG PREVEZE denizaltımızdan başarılı bir atış gerçekleştirildi. Bu başarıya katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, ROKETSAN ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Genel

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi, Savaş, Milli, Genel, Yerel, Haberler

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