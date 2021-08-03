MSB: Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın yardım kolileri Kızılay'a teslim edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelince hazırlanan yardım kolilerinin Marmaris'e ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelince hazırlanan yardım kolilerinin Marmaris'e ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelimizin katkılarıyla hazırlanan ve Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına katılanlara dağıtılacak olan yiyecek, içecek ve giyecek kolileri Kızılay'a teslim edildi" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı