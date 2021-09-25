MSB 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Haberler
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MSB 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, ' Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

MSB 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MSB 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MSB 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MSB 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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