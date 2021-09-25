MSB 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.
AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, ' Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı denildi.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.