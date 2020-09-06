MSB: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor
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MSB: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

MSB: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor
06.09.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:22

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla sürüyor. 10 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor. Tatbikatta; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde, Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra ediliyor. Ülkemizin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikat planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA

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