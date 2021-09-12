MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Deniz Kuvvetleri'ne ait P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın, Deniz Muhafızı Harekatı'na destek kapsamında Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Deniz Kuvvetleri'ne ait P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın, Deniz Muhafızı Harekatı'na destek kapsamında Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İki Mavi, Mavi Vatan'ın ötesinde. Deniz Kuvvetlerimize ait bir P-72 Deniz Karakol Uçağı, 8-9 Eylül 2021'de NATO tarafından icra edilen Deniz Güvenliği maksatlı Deniz Muhafızı Harekatına destek kapsamında Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi" denildi.


MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

 Fas'ta hükümeti kurma görevi, seçimlerin galibi Milli Bağımsızlar Birliği Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a verildi

Fas'ta hükümeti kurma görevi, seçimlerin galibi Milli Bağımsızlar Birliği Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a verildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu
Magazin Beren Saat Yeşim Salkım Amelia Hamlin
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Mergim Berisha Şans Oyunları Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 12:02:30. #1.12#