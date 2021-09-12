MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Deniz Kuvvetleri'ne ait P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın, Deniz Muhafızı Harekatı'na destek kapsamında Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İki Mavi, Mavi Vatan'ın ötesinde. Deniz Kuvvetlerimize ait bir P-72 Deniz Karakol Uçağı, 8-9 Eylül 2021'de NATO tarafından icra edilen Deniz Güvenliği maksatlı Deniz Muhafızı Harekatına destek kapsamında Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi" denildi.