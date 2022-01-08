MSB: "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

ŞANLIURFA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

 Son Dakika | MSB: 'Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'

Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

 Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title