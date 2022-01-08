MSB: "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"
Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
ŞANLIURFA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA
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