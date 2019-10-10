MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.

10.10.2019 17:49
MSB:

MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA
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