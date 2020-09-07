MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer...
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MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer...

MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ifade edildi"

MSB:
07.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:33

MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ifade edildi"

Kaynak: AA

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