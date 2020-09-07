MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer... MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ifade edildi"

MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ifade edildi" Kaynak: AA