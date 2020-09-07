MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer...
MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ifade edildi"
07.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:33
MSB: "Akar tarafından Peach'e, NATO Genel Sekreteri'nin çağrısının olumlu karşılandığı, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ifade edildi"
Kaynak: AA