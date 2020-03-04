MSB: "Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"
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MSB: "Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.

04.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:25
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan 'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. 'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sn. Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sn. Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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