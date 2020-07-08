MSB: "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı,...
MSB: "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.
08.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:42
MSB: "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA