MSB: "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı,... MSB: "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.

MSB: "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA