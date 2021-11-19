Son dakika haber | MSB: "Afrin kent merkezine terör örgütü PKK/YPG tarafından füze saldırısı düzenledi"
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristlerin ilk belirlemelere göre 3 sivili katlederken 10 sivili de yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ Ypg tarafından Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristlerin ilk belirlemelere göre 3 sivili katlederken 10 sivili de yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhal ateş altına alındı" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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