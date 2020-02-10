MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
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MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin şehir merkezinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

10.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:06
MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

(MSB), şehir merkezinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.

Açıklamada, "Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki el yapımı patlayıcıyı patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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