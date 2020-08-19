MSB, Afganistan'ın bağımsızlığının 101'inci yıl dönümünü kutladı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'ın bağımsızlığının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'ın bağımsızlığının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Afganistan'ın bağımsızlığının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Afganistanlı kardeşlerimizin barış, huzur ve refahı için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA