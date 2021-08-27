MSB: "Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı"
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MSB: "Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı"

MSB: 'Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "10 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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