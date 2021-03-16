MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı

16.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:41
MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 16 Mart 2012'de Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki helikopter kazasında şehit olan 12 Türk askerini andı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 16 Mart 2012'de Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki helikopter kazasında şehit olan 12 Türk askerini andı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO görevi kapsamında 9 yıl önce Afganistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit verdiğimiz 12 kahraman silah arkadaşımızı unutmadık, unutmayacağız. Afganistan'da şehit verdiğimiz tüm kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkçe ve İngilizce olarak yapılan paylaşımda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü ile Türk ve Afganistan bayrakları altında şehit askerlerin fotoğraflarının bulunduğu bir görsel de yer aldı.

NATO'nun Afganistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) çerçevesinde Türkiye'nin komuta ettiği Kabil Bölge Komutanlığı emrindeki Sikorsky tipi helikopterin 16 Mart 2012'de Kabil yakınlarında kaza kırıma uğraması sonucu Binbaşı Serkan Doğan, Mühendis Binbaşı Mithat Çolak, Hava Binbaşı Şükür Bağdatlı, İstihkam Binbaşı İsmail Cem Yakınlar, İkmal Yüzbaşı İlker Aydın, Kara Pilot Yüzbaşı Adil Erdoğan, İkmal üsteğmenler Murat Yıldız ve Okan Melikoğlu, Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu, Kıdemli Başçavuş Salih Helvacı, Kıdemli Üstçavuş Mehmet Aktaş ve Piyade Uzman Çavuş Önay Vurucu şehit olmuşlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:48:35. #1.14#
title