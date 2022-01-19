MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi (2) - Haberler
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MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi (2)

MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi (2)HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDIMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için görevlendirilen helikopterlerden çekilen görüntüler paylaşıldı.

GAZİANTEP (DHA) - MSB, Adana- Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi (2)

HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için görevlendirilen helikopterlerden çekilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, askeri helikopterin kara yoluna iniş yaptığı, yolda kalanlara kumanya dağıtıldığı anlar yer aldı. Yolda oluşan araç kuyruğu da görüntülere yansıdı. Paylaşımda, "Şiddetli kar yağışından dolayı kapanan Adana-Gaziantep yolunda Kara Kuvvetlerimize ait çekiciler yol açma çalışmalarına destek sağlarken, sıhhi tahliye için görevlendirilen 2 adet helikopterimiz aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyor" denildi.

MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi (2)

MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep, Twitter, Adana, Güncel, Haber

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