MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi - Haberler
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MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kar yağışı nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için sıhhi tahliye sağlanması ve gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini açıkladı.

GAZİANTEP (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, kar yağışı nedeniyle kapanan Adana- Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için sıhhi tahliye sağlanması ve gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak; kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir. Ayrıca yolda mahsur kalan TIR'ları kurtarmak için 2 adet çekici araç da görevlendirilmiş ve bölgede destek çalışmalarına başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle göreve hazırdır" denildi.


MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Adana, Milli, kar, Güncel, Haber

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